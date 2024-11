É caduto in un dirupo e si è fratturato una gamba. Brutta disavventura per un escursionista nel territorio del comune di San Lorenzo. L'uomo, che era assieme ad altri tre escursionisti, è stato recuperato dai tecnici della stazione Aspromonte del Soccorso Alpino Calabria intervenuti con l'elicottero del V Reparto volo della Polizia di Stato.



A seguito della richiesta di soccorso giunta ai carabinieri, infatti, è stata attivata la procedura che ha consentito alla squadra di intervenire con l'elicottero e di effettuare il recupero grazie all'utilizzo di un verricello. L'escursionista è stato così immobilizzato, imbarellato e trasportato fino all'aeroporto di Reggio Calabria, dove in ambulanza è stato trasferito negli Ospedali riuniti. Gli altri tre escursionisti che erano insieme a lui, tutti in buone condizioni, sono stati evacuati via terra.