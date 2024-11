Piogge intense in tutta la Calabria, ed in modo particolare in provincia di Reggio, sia nella zona tirrenica che in quella jonica, ed in quelle di Vibo Valentia e di Catanzaro.

A Bagaladi, nel reggino, é esondato il torrente "Prisco" (video tratto da Facebook) trascinando per alcune centinaia di metri alcune auto parcheggiate senza persone a bordo. I vigili del fuoco ed il personale della Protezione civile hanno soccorso e messo in sicurezza tre nuclei familiari che erano rimasti bloccati in case isolate.

Fortunatamente nessun ferito. Il maltempo ed i conseguenti smottamenti hanno creato problemi alla viabilità ed il sindaco Santo Monorchio, che in queste ore sta coordinando le criticità, ha lasciato sulla pagina Facebook del Comune un messaggio ai cittadini: «Sono state e purtroppo saranno ore di emergenza e sofferenza per la comunità bagaladese. La struttura comunale del C.O.C. unitamente a forze dell'ordine e protezione civile sta portando avanti tutti gli interventi necessari. Un grazie a tutti coloro che stanno contribuendo. Un pensiero anche alla commemorazione dei caduti e dispersi in guerra, la cui celebrazione, per ovvi motivi, non si è svolta come previsto. Dobbiamo ripristinare al più presto il volto sfigurato del nostro paese: Forza Bagaladi».



A Gioia Tauro viene tenuto sotto controllo il torrente "Budello", che si é ingrossato. A Drapia, nel vibonese, é stato interrotto il transito su un ponte, lungo una strada provinciale, per l'ingrossamento del torrente sottostante.

Intanto su tutta la regione continua a piovere, ma non vengono segnalate, al momento, particolari criticità.

L'evolversi della situazione viene monitorato costantemente dalla Protezione civile regionale, pronto ad intervenire per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

