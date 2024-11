Gli uffici del Consorzio Valle Crati hanno accertato la presenza di una fuoriuscita di liquami nella zona di Viale Cosmai nel territorio del Comune di Cosenza, la quale presumibilmente avviene attraverso un pozzetto progettato per il convogliamento di acque bianche e, pertanto, «con modalità evidentemente abusiva». Lo comunica lo stesso consorzio che rende noto anche di avere inviato i relativi atti alla procura della Repubblica.

«Si fa presente che il Concessionario società Kratos s.c.a r.l., - scrive il presidente del Consorzio Valle Crati Maximiliano Granata - che detiene la gestione ed il possesso di dette reti fognarie, ha già effettuato indagini e sopralluoghi atti a verificare la situazione ora descritta nonché sta programmando la più idonea soluzione tecnica atta a consentire il convogliamento del refluo in rete fognaria idonea. Tale segnalazione è stata effettuata - si fa rilevare - in virtù di una campagna di monitoraggio e di sopralluoghi periodici finalizzati a rilevare gli abusi, le inadempienze e le irregolarità in essere degli scarichi in pubblica fognatura che vengono posti in essere dal Concessionario società Kratos s.c.a r.l. su incarico conferito dal Consorzio Valle Crati».