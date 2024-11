Il terremoto in Calabria, e l’eruzione del Vesuvio, sono i due incubi notturni del capo della protezione civile Franco Gabrielli.

“Sono queste le aree con maggiore criticità dal punto di vista della protezione civile” ha dichiarato Gabrielli, nel corso di un incontro in Campidoglio sul terremoto dell’Aquila.



“Il Vesuvio e la zona dei Campi Flegrei sono l’area più rischiosa al mondo, non tanto per il vulcano in sé ma per la concentrazione della popolazione – ha spiegato Gabrielli - il piano di evacuazione è stato aggiornato nel 2001 e lo stiamo riaggiornando in questi giorni. Dovrebbe prevedere l’evacuazione di quasi un milione di persone in 72 ore, con una parte anche via mare. E potrebbe essere pronto quest’anno”.