Uno dei borghi più belli d’Italia rischia di rimanere isolato. La strada provinciale che porta a Gerace da circa 2 anni è infatti franata in più punti, ben otto dall’abitato di Locri. Per questo motivo un gruppo di cittadini ha deciso spontaneamente di raccogliere delle firme per sensibilizzare le istituzioni chiedendo provvedimenti urgenti per la sicurezza degli automobilisti, provati dalle gimkane percorse per arrivare in paese.

L’iniziativa lanciata da un gruppo di cittadini, fra i quali diversi emigrati tornati per le ferie, ha colto nel segno, anche perché il problema è reale e sentito, e non riguarda solo il tratto Locri-Gerace: oltre il paese, andando verso Gioia Tauro, anche altre frazioni vivono lo stesso dramma, così come le strade di campagna - pur se in maniera minore - che aggirano la Provinciale e possono essere valide alternative con un po' di manutenzione. Proprio quella che è mancata alla SP1, che in tre anni ha visto diventare piccole fratture nell’asfalto vere e proprie voragini.

La petizione in sostanza chiede la massima rapidità per la realizzazione della convenzione siglata da Protezione Civile della Regione e Città Metropolitana il 7 maggio scorso (fine lavori prevista il 20 ottobre del prossimo anno), ma anche interventi immediati per la sicurezza, paventando nel frattempo nuovi possibili crolli o eventi luttuosi «il cui peso ricadrebbe per intero su chi finora non ha mosso un dito» e l’isolamento di «un intero paese come Gerace dal resto del mondo, con tutto quel che ne consegue».