Presentato il nuovo Piano di Gestione Rifiuti. Obiettivo della Giunta è ‘discariche zero’ e realizzazione di più ‘ecodistretti’ per ottenere ‘un’autentica filiera dedicata ai rifiuti che ruoti attorno ad un sistema virtuoso della raccolta differenziata’

Il Presidente della Regione Mario Oliverio e l’Assessore all’Ambiente Antonella Rizzo hanno presentato oggi, nel corso di una Conferenza stampa, il Piano di Gestione dei rifiuti.



"La Calabria - ha detto Oliverio - deve rispettare il proprio ambiente e questo parte dalle discariche. Fino ad oggi il sistema dei rifiuti è stato al collasso e sono state utilizzate le emergenze per prendere decisioni di comodo. Questo non accadrà mai più. Nell’ultimo anno abbiamo gestito l’urgenza, ma dopo aver approvato le linee programmatiche sul trattamento dei rifiuti il futuro è molto chiaro. Sì a nuovi impianti realizzati sulle strutture già esistenti come quelle di Reggio, Catanzaro e Rossano e no a nuove discariche”.



Una nuova era nel trattamento dei rifiuti - In sostanza, l’obiettivo della Giunta guidata da Oliverio è "discariche zero" con la realizzazione di più "ecodistretti". Con riferimento ad alcune particolari situazioni, Oliverio ha ribadito che la discarica di Crotone non si farà e che il “capitolo Battaglina è definitivamente chiuso e Casignana non riaprirà”.



Su queste basi, il Presidente ha sottolineata che "la Calabria si avvia verso una nuova era nel trattamento dei rifiuti". In effetti si vuole ottenere un’autentica filiera dedicata ai rifiuti che ruoti attorno ad un sistema virtuoso della raccolta differenziata".

Raccolta differenziata: raggiungere il 65% nel 2020 - “Ci sono esempi di comuni - ha detto ancora Oliverio - che della raccolta differenziata hanno fatto una missione riuscendo ad ottenere anche il 75%. Noi miriamo a raggiungere il 65% nel 2020. Per mettere in atto questo piano saranno utilizzate le risorse allocate nella programmazione europea 2014/2020. Si tratta di impianti che lavoreranno l’organico. Per realizzarli i vecchi siti saranno temporaneamente per questo motivo chiusi, forse e sottolineo forse, si utilizzerà la risorsa del transfrontaliero ma non solo attraverso il porto di Corigliano, dove, lo sottolineo, nell’eventualità remota del trasferimento fuori Italia dei nostri rifiuti, questi arriveranno sulle navi già imballati. Dopo la realizzazione dei nuovi impianti a Catanzaro, Reggio Calabria e Rossano, che dovrebbero essere pronti in due anni, si partirà con la realizzazione del secondo impianto nella provincia di Cosenza che non sarà a Bisignano; un altro sorgerà a Crotone ed un secondo a Reggio".

Sospeso il progetto della discarica di Crotone - Parlando in particolare della discarica di Crotone, il Presidente Oliverio ha chiarito che "il progetto è sospeso e nessuno andrà contro quelle che sono le linee guida del mio governo. Ho fissato una bussola e quella va seguita da tutti, dal primo dirigente all’usciere. Chi non seguirà la mia politica, fintanto che ci sono io, andrà incontro a dure conseguenze anche legali, perché se la politica è “discariche zero” vale per tutti. E’ assurdo che qualcuno, invece, si muova all’interno della stessa Regione diversamente dal mio indirizzo".

'Serve un cambio di cultura sulla differenziata' - L’Assessore all’Ambiente Antonella Rizzo ha detto che “sin da oggi inizieremo gli incontri di confronto con il territorio. Sarà data la possibilità a tutti i comuni di trattare in autonomia l’organico che è quello che deperisce più facilmente. Siamo, inoltre, già in contato con alcune aziende per avviare la possibilità di utilizzare la materia prima per la produzione di altro materiale e farne, dunque, una risorsa. Serve, quindi, un cambio di cultura sulla differenziata. Per questo avvieremo anche degli incontri nelle scuole primarie perché i nostri figli possano insegnarci come si fa. Un cambio di rotta che porterà in futuro anche un incremento del turismo, che in Calabria non torna proprio perché non esiste il rispetto per l'ambiente"