L'amministrazione comunale di Gioia Tauro ha stipulato un protocollo d'intesa con l’associazione Plastic free Onlus e la sua referente locale Maria Cristina Altomonte, al fine di sensibilizzare sui temi a tutela dell'ambiente.

«Gioia Tauro da oggi diventa una città Plastic free – annuncia con orgoglio il sindaco Simona Scarcella –. Maria Cristina ci aiuterà, quando sarà necessario, a sensibilizzare i cittadini e fargli capire che tutto quello che inquina fa male all'ambiente, al corpo, ma soprattutto può far male alla nostra mente».

Simona Scarcella, Maria Cristina Altomonte e Christian Guerrisi

Plastic Free è un'organizzazione dedicata alla sensibilizzazione e alla lotta contro l'uso della plastica, con l'obiettivo di proteggere l'ambiente e promuovere uno stile di vita più sostenibile. L’associazione promuove campagne informative per sensibilizzare i cittadini sui danni della plastica e sull'importanza di ridurne l'uso. Organizza raccolte di plastica abbandonata in spiagge, parchi e aree naturali. E incoraggia l'uso di prodotti riutilizzabili, biodegradabili o ecocompatibili al posto di quelli monouso.

«Iniziamo ufficialmente un percorso fatto di lavoro e impegno certosino a tutela dell'ambiente e per garantire alla città un posto tra i comuni Plastic Free – Ha dichiarato la responsabile di zona dell’associazione Maria Cristina Altomonte –. Ringrazio, per la sensibilità rivolta verso il tema, il sindaco Simona Scarcella e l'assessore all'ambiente Christian Guerrisi, con cui, a novembre 2024 all'istituto Severi, durante un nostro evento concluso con la piantumazione di un ulivo donato alla scuola, ci siamo fatti la promessa di intraprendere questa strada nonostante tutte le difficoltà del territorio. Da oggi agiremo in sinergia con l’amministrazione, le scuole, le associazioni e i cittadini, promuovendo azioni concrete contro l’abbandono dei rifiuti e per la riduzione della plastica monouso».