Iniziato il lavoro di posizionamento dei colorati personaggi in plastica rigenerata. L'inaugurazione della mostra, in calendario per il 14 giugno, coincide con l'apertura del Festival delle invasioni

Iniziato l'allestimento di Battito Animale, la Cracking Art pensata per l'isola pedonale di Corso Mazzini, nel centro di Cosenza, la cui inaugurazione, programmata per giovedì 14 giugno, coincide con l'apertura del Festival delle Invasioni. Davanti allo sguardo incuriosito dei passanti, sono cominciate le operazioni di scarico e di installazione delle colorate sculture realizzate in plastica rigenerata da sistemare lungo le strade del centro e che accompagneranno tutta l'estate. Come con la mostra dei dinosauri del 2018, l'idea dell'amministrazione, oltre a quella di veicolare un messaggio di sostenibilità ambientale tipicamente legato a questa particolare espressione artistica, è anhe di promuovere la città sul piano turistico. Certamente infatti, nelle prossime settimane centinaia di migliaia di scatti fotografici del centro di Cosenza circoleranno sui social, contribuendo a diffondere nel mondo una immagine positiva del capoluogo bruzio.