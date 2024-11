VIDEO | Siamo stati in uno stabilimento di Lamezia nel quale arriva materiale dalle province di Catanzaro e Vibo per vedere che cosa succede e quali sono gli errori più comuni commessi dai cittadini

Errori grossolani, disattenzioni ma anche scarso senso civico. Fatto sta che in Calabria il 30 per cento della raccolta differenziata che arriva negli impianti di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti va perso. Per capire meglio come accada siamo stati nell’impianto Ecosistem di Lamezia Terme. Qui arrivano rifiuti da 30 comuni delle province di Catanzaro e Vibo ed ogni mille chili 300 vanno persi, non possono essere più riutilizzati. Ad avere la peggio sono la carta e il cartone che molto frequentemente, ci spiegano, vengono messi nel multimateriale. Qui, a contatto con i liquidi dei contenitori di plastica e vetro, si contaminano e finiscono per dovere essere cestinati. Rifiuti che finiscono a smaltimento o nei termovalorizzatori ma che non possono avere una seconda vita.

A finire nel multimateriale è veramente di tutto, con presenze bislacche, difficilmente giustificabili. Come ad esempio scarpe, borse, vestiti, pannolini, ma anche giornali e libri. Tutto quello per cui, insomma, è previsto un “secchio” a parte. I controlli nell’impianto sono scrupolosi e ripetuti. C’è un macchinario che tramite un lettore ottico riconosce ciò che non rientra nel settore in cui è stato inserito, ma ci sono poi anche i controlli degli operai, rapidi e scrupolosi che intervengono su ciò su cui è avvenuta una prima lavorazione da parte dell’impianto e che magari è sfuggito alla rilevazione ottica.