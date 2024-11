Sono esausti i cittadini di Ravagnese, quartiere alla periferia sud Reggio Calabria. Con l’arrivo della stagione estiva aumentano gli odori nauseabondi provenienti dal depuratore. I continui versamenti dei liquami nelle vasche costringono gli oltre mille abitanti della zona a chiudersi in casa. Riuniti in un comitato, presieduto da Paolo Vita, ne chiedono al comune la chiusura. Sono quindici anni che la cittadinanza chiede a Palazzo San Giorgio di intervenire. Difficoltà enormi dovute alle esalazioni anche per gli imprenditori che sono preoccupati non solo per le proprie attività, ma anche e soprattutto per la salute. Ad aver ascoltato le richieste dei cittadini sono stati i consiglieri di minoranza di Forza Italia Mary Caracciolo, capogruppo in comune, e Pasquale Imbalzano. La costruzione del depuratore intorno al 2000 sarebbe stata ultimata e l'impianto messo in funzione. Il sito però, è ormai obsoleto, malridotto e in disuso ma, per i residenti i problemi continuano a persistere. Inoltre, è situato a pochi metri dall’aeroporto “Tito Minniti” e il cattivo odore che persiste nell’aria non è di certo un bel biglietto da visita da mostrare ai, seppur pochi, passeggeri in transito dallo scalo.