La nuova ondata di maltempo che investe in queste ore la Calabria non sta risparmiando l'altopiano silano. Nevica dalla notte scorsa sui rilievi, oltre i mille metri, con la comparsa della coltre bianca anche su alcuni tratti stradali della statale 107 tra Celico e San Giovanni in Fiore.

Torna il sole nel fine settimana

Il clima resterà instabile almeno fino a domani, venerdì 29 marzo. Poi tornerà il sole ad illuminare la coltre bianca delle piste di Camigliatello e Lorica, dove per il fine settimana è atteso un nuovo boom di presenze turistiche. Le condizioni atmosferiche sono dunque, ancora una volta in questa lunga stagione invernale, particolarmente favorevoli per gli operatori e per gli amanti degli sport della montagna.