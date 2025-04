Nei vari contesti ambientali del Parco nazionale del Pollino sono presenti 118 specie di uccelli, incontro tra diverse correnti faunistiche di matrice centroeuropea, balcanica e mediterranea: è quanto si può leggere nel nuovo "Atlante degli uccelli nidificanti nel Parco del Pollino", che documenta la biodiversità ornitologica presente in quest'area protetta tra Basilicata e Calabria.



È stato, infatti, pubblicato sul sito ufficiale dell'ente l'edizione aggiornata dell'atlante, frutto di un lavoro decennale iniziato nel 2012 da tecnici, ornitologi, fotografi, guide ed esperti appassionati, in un territorio che unisce fattori geografici, geologici, storici e climatici unici nel loro genere.

«La realizzazione di questo Atlante - ha detto il Commissario straordinario del Parco, Luigi Lirangi - rappresenta un importante passo in avanti per la conoscenza e la tutela del nostro patrimonio naturalistico. L'obiettivo è far crescere la consapevolezza e l'attenzione su un territorio di inestimabile valore».