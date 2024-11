E' quanto emerge da una ricerca presentata durante la bit di Milano

Il Parco Nazionale della Sila è in cima alla classifica dei Parchi più conosciuti d'Italia. É quanto emerge dal sesto Rapporto "Gli italiani, il turismo sostenibile e l'ecoturismo", una ricerca a cura dell'IprMarketing e della Fondazione UniVerde presentata durante la Bit di Milano.



La percentuale di conoscenza del Parco nazionale della Sila è il 65%. Seguono il Parco nazionale del Gran Paradiso, con il 60%, lo Stelvio (57%), il Gargano (57%), il Gran Sasso e Monti della Laga (53%) ed il Parco nazionale delle Cinque Terre (51%).



"Siamo soddisfatti - ha detto il Commissario del Parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari - di quanto emerge da questo Rapporto. Non credo sia un caso che il risultato annunciato da Pecoraro Scanio arrivi dopo anni di importantissimi riconoscimenti per il nostro Parco e per la Sila".