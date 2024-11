Ospiti del parco nazionale più grande d'Italia per conoscerne da vicino le comunità, le esperienze ed il territorio, per promuoverlo sulla piattaforma digitale dei social network «il mezzo di comunicazione più efficiente del nostro tempo, uscendo dai confini nazionali per pubblicizzare il Pollino verso una platea più internazionale» afferma Bruno Niola, responsabile dell'area comunicazione e promozione dell'ente. Inizia ufficialmente stamane l’Influencer Tour organizzato dal Parco Nazionale del Pollino in collaborazione con una società specializzata milanese che si occupa di digital communication ed influencing.



Il progetto ad ampio respiro coinvolge 5 travel blogger con passione per la natura, sia europei che italiani, i quali andranno a vivere un’esperienza esclusiva all’interno dell'area protetta calabro lucana grazie ad un tour dal 9 al 14 ottobre. L’obiettivo è quello di incrementare il flusso turistico tramite i social network.

Le esperienze nel Pollino



Il programma, articolato su 6 giorni, è stato studiato ottimamente per offrire una serie di attività che meglio rispecchiano l’essenza del Parco, già dall’alloggio in una splendida villa immersa nella natura incontaminata, per poi continuare con diverse esperienze, dalle escursioni tra le vallate fino alle degustazioni dei prodotti tipici, passando per i bellissimi borghi, le mattinate di trekking e le visite ai musei naturalistici. Gli inflencer selezionati avranno la possibilità di interagire con un territorio bellissimo, che racconteranno alla loro community tramite i social network più utilizzati, tra le nostre vette sopra i 2000 metri nelle quali è racchiusa una realtà unica da vivere. «Un’offerta perfetta a livello esperienziale, che meglio non potrebbe render merito alle bellezze e potenzialità che il nostro Parco ha da offrire, ancora troppo poco conosciute» ha aggiunto Niola che guiderà i travel blogger durante il viaggio nel Pollino.