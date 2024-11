Il presidente di Bandiera Blu Claudio Mazza è in visita a Diamante, e qui ha incontrato gli operatori turistici dell’alto Tirreno cosentino. Presenti i sindaci di Diamante, Tortora, San Nicola Arcella e il vicesindaco di Praia, tutte località insignite della Bandiera Blu. Un riconoscimento che, come sottolineato dal presidente Mazza, «è sì un traguardo ma è soprattutto l’inizio di un percorso virtuoso per migliorare e difendere l’ambiente».

Il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, ha ringraziato Mazza per la visita che «testimonia la vicinanza al nostro territorio. La Bandiera Blu - ha continuato Magorno - rappresenta da un lato la prova del grande lavoro dei sindaci per la valorizzazione del territorio e dall’altro lo stimolo per raccogliere la sfida della cura dell'ambiente».

Il presidente del Consorzio albergatori, Gianfranco Pascale, infine, ha posto l'accento sulla crescita delle strutture sottolineando come gli operatori siano pronti a fare la loro parte per differenziare l'offerta turistica.