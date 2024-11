Ripensare la montagna. E farlo subito, così come chiedono gli operatori di settore alle prese con gli effetti – da incubo – dei cambiamenti climatici. Non nevica quasi più in diverse località oltre i 1000 metri in Calabria. E quando lo fa, i fiocchi imbiancano le cime e per qualche settimana appena gli impianti sciistici. E così il turismo invernale alimenta la sua crisi nel disinteresse generale delle istituzioni che non riescono a compenetrare i sacrifici e gli sforzi che le “sentinelle della montagna” affrontano da almeno un decennio pieno.

A Dentro la Notizia, il format di approfondimento a cura della redazione giornalistica di LaC News24, s’è parlato proprio di questo: come reinventare la montagna e fare rete tra gli operatori turistici per cambiare l’offerta formativa e ridare dignità al settore bistrattato rispetto all’attenzione che viene (giustamente) riservata alle coste. In collegamento Skype con il conduttore Pier Paolo Cambareri, il giornalista e scrittore Franco Laratta. Ospiti dell’inviata Rossella Galati la direttrice del Museo dell’arte del Bosco della Sila (Mabos) Elisabetta Longo, gli imprenditori Mario Talarico e Giovanni Talarico e, intervistato dalla stessa Galati, il titolare di una nota struttura ricettiva della zona, Alberto Scalzo.

La location del racconto, la Sila Piccola e i territori a cavallo tra i comuni di Taverna (Villaggio Mancuso) e Sorbo San Basile: in questa stagione meta di numerosi turisti calabresi ma reduci da un inverno in cui la neve ha incrociato le richieste degli appassionati soltanto nel corso di un weekend. Un esempio lampante e immediato di quanto sta accadendo e che dovrebbe innescare, nelle istituzioni, una certa apprensione. Le proposte lanciate nel corso del format, e in particolare da Laratta con il consenso immediato degli imprenditori interessati: rilanciare la montagna attraverso una nuova visione dell’arte, il rispetto della natura valorizzando anche i suoi laghi, il sostegno alla cultura, nuovi spazi per l’agricoltura sostenibile. Quindi, porre al centro dei tavoli istituzionali il tema della Destinazione Calabria declinata anche in chiave montana e non soltanto marina. Fare leva, cioè, sugli attrattori di cui la nostra regione continua a essere ricca e unica probabilmente rispetto alle altre regioni italiane.

