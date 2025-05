A parlare di allarme è l’ex commissario di Arrical, Bruno Gualtieri, che commenta i dati diffusi da Legambiente e Libera. Sono ancora molte le discariche e i siti contaminati che rappresentano «un rischio per la salute umana»

«I numeri parlano chiaro: 59 reati di disastro ambientale dal 2015 al 2024 (primo posto in Italia), 221 siti contaminati senza nemmeno un iter di bonifica completato, solo 13,9 milioni di euro ottenuti dal Pnrr su 500 milioni disponibili per i "siti orfani". Un danno ambientale e sociale che supera i 2 miliardi di euro. Un'emergenza silenziosa ma devastante». È quanto scrive in una nota l’ex commissario di Arrical, Bruno Gualtieri, che commenta i dati del report realizzato da Legambiente e Libera sui reati ambientali. «In Calabria si confrontano due realtà molto diverse: da una parte c'è chi guarda al futuro con competenza e visione chiara, dall'altra chi rallenta il progresso tra inerzie amministrative, interessi poco trasparenti e lungaggini burocratiche.

È come avere due rematori sulla stessa barca che vanno in direzioni opposte: uno spinge verso il futuro, l'altro frena. Questa contraddizione la viviamo ogni giorno, soprattutto quando si parla di ambiente e delle speranze dei cittadini nel cambiamento» prosegue l’ex commissario.

Un triste primato che grida vendetta

I dati presentati dal forum "La verità è nella terra" di Legambiente e Libera sono allarmanti: dal 2015 al 2024 la Calabria si è classificata prima in Italia per reati di disastro ambientale, con 59 casi accertati. Una classifica che nessuno vorrebbe guidare, fatta di discariche abusive, scarichi industriali non autorizzati e traffico illegale di rifiuti pericolosi che danneggiano il territorio e mettono a rischio la salute.

Ma c'è un dato ancora più preoccupante che sottolinea Gualtieri: «Dei 221 siti contaminati che la Regione ha in carico per le bonifiche, nessuno ha ancora completato l'intero iter di risanamento. Decine di ettari rimangono così inutilizzabili, spesso in aree che potrebbero tornare produttive.

“Il collegamento tra siti contaminati e rischi sanitari è scientificamente documentato”, afferma il prof. Alessandro Marinelli, esperto in medicina ambientale dell'Università Magna Græcia di Catanzaro. «Senza bonifiche efficaci, ogni giorno perso è un rischio in più per la salute dei cittadini». Una paralisi burocratica che, da anni, trasforma gli uffici da strumenti di tutela in ostacoli al risanamento del territorio».

Il paradosso dell'agricoltura sostenibile

Per Gualtieri «mentre si promuovono l'agricoltura biologica e i prodotti a chilometro zero — grazie all'impegno dell'assessore Gallo — si dimentica una scomoda verità: molti terreni calabresi sono ancora contaminati da metalli pesanti, idrocarburi e POP (composti organici persistenti) che non dovrebbero mai finire nel suolo.

Il piano regionale delle bonifiche si basa ancora su un elenco di siti inquinati fermo al 1999 e su un decreto ministeriale ormai superato. È come cercare di navigare con una mappa vecchia di 25 anni, ignorando strumenti moderni come i Sistemi Informativi Geografici (GIS) e le analisi di rischio aggiornate.

Manca un censimento aggiornato dei terreni contaminati, una lista di priorità basata sui reali rischi sanitari, e una guida regionale solida e competente che coordini e controlli gli interventi. Le conseguenze sono gravi.

Come ha dimostrato uno studio congiunto tra Regione e Istituto Superiore di Sanità, i siti contaminati costituiscono "un importante fattore di rischio per la salute umana". Emblematico il caso del SIN di Crotone: sono stati rilevati "significativi eccessi di mortalità e ricoveri ospedalieri per numerose patologie", con costi sanitari diretti di oltre 50 milioni di euro negli ultimi dieci anni».

La grande occasione perduta: quando 500 milioni evaporano

L’ex commissario di Arrical ricorda pure che «il Piano nazionale di ripresa e resilienza aveva messo a disposizione 500 milioni di euro per bonificare i cosiddetti "siti orfani" — luoghi contaminati per i quali non si riesce più a identificare un responsabile, spesso perché le aziende coinvolte sono fallite o scomparse.

Una grande occasione per la Calabria. Eppure, la regione ha ottenuto solo 13,9 milioni di euro, distribuiti tra sei Comuni (Amantea, Crotone, Lamezia Terme, Montalto Uffugo, Reggio Calabria e Vibo Valentia) per bonificare vecchie discariche comunali.

Il confronto con la Campania (60 milioni) e la Sicilia (55 milioni) è impietoso. Manca un censimento aggiornato, manca una regia regionale capace di pianificare progetti competitivi per attrarre risorse nazionali ed europee».

Il caso Marrella: quando il silenzio costa più delle parole

Dai finanziamenti sarebbe stata esclusa poi «la discarica "Marrella" a Gioia Tauro, eredità dell'ex commissario per l'emergenza rifiuti e ora sotto la responsabilità regionale. L'inquinamento di suolo e falde continua da anni, ma il dipartimento Ambiente resta immobile.

Il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) è chiaro: se il Comune non interviene, la Regione deve subentrare. Eppure, dopo oltre dieci anni dalla chiusura del sito, la gestione post-operativa non è nemmeno iniziata. Un silenzio che pesa come un macigno. E la domanda è inevitabile: chi pagherà il conto di questa inazione? Le istituzioni coinvolte possono ancora permettersi questo immobilismo?»

L'arte di scaricare i costi: quando l'inerzia finisce in bolletta

Il timore è concreto: che a pagare siano, come sempre, i cittadini. Magari in modo silenzioso ma costante, con aumenti nelle bollette dei servizi ambientali, «e con Arrical costretta — suo malgrado — ad assorbire anche i costi delle negligenze altrui.

Alla fine, si rischia di finanziare l'inerzia, camuffando gravi omissioni con formule rassicuranti come "adeguamento tariffario" o "riequilibrio strutturale". Il risultato, però, non cambia: si tratta pur sempre di costi ingiustificati, generati da decisioni non prese e responsabilità mai assunte, che finirebbero per gravare sulle spalle dei cittadini.

Se questo è il nuovo modello di governance ambientale, allora lo slogan potrebbe essere: "Il futuro è sostenibile… purché lo paghino gli altri"».

Una politica che prova a cambiare: quando la volontà incontra il muro

Negli ultimi anni, sotto la guida del presidente Occhiuto, «la Regione ha mostrato concrete capacità d'azione: dalla sanità commissariata che migliora, alla nascita di Arrical per il sistema idrico e quello dei rifiuti, dai trasporti al turismo, fino agli investimenti nella depurazione.

Dove la politica regionale ha potuto agire direttamente, senza essere ostacolata dalla burocrazia, i risultati sono arrivati. Tuttavia, persiste un divario significativo tra gli obiettivi politici e l'efficienza degli uffici, soprattutto nel settore ambientale, dove mancano figure tecniche specializzate.

Eppure, le azioni necessarie non sono complesse: basterebbe –continua Gualtieri – che il dipartimento competente tornasse a occuparsi della sua vera missione — la programmazione e pianificazione strategica secondo criteri di ingegneria ambientale — competenza esclusiva delle Regioni.

Già il D.Lgs. 112/1998 ha affidato alle Regioni queste funzioni. Ignorarle oggi non è solo una dimenticanza, ma una violazione normativa, che rischia di generare inefficienza amministrativa e possibili sanzioni europee».

La verità comincia dalla terra: quando le mafie giocano in casa

«La Calabria è oggi uno dei principali fronti della lotta alle ecomafie. L'operazione "Mala Pigna" della DDA di Reggio Calabria ha svelato un vasto traffico illecito di rifiuti, con legami tra imprese corrotte, amministrazioni compiacenti e criminalità organizzata.

Non è un'eccezione. Altre inchieste hanno scoperto discariche abusive e traffici tossici tra le regioni del Sud. Una realtà radicata, che si combatte solo con una pubblica amministrazione forte, trasparente e capace di agire rapidamente.

Una scelta di civiltà, non solo tecnica

O si bonifica davvero, o si smetta di vendere illusioni. La Calabria ha risorse straordinarie: paesaggi, competenze, passione civile. Serve solo il coraggio di crederci e agire, investendo in formazione tecnica e tecnologie innovative per le bonifiche. È una scelta: vogliamo una Calabria pulita e abitabile secondo i canoni della green economy europea, o vogliamo continuare a perdere tempo tra carte e ritardi, mentre il territorio muore?

La verità comincia dalla terra. E la terra, prima di tornare a generare bellezza e opportunità, – conclude Gualtieri – va liberata dai veleni con metodi scientificamente provati ed economicamente sostenibili».