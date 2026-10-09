«La Regione Calabria segue con particolare attenzione la situazione determinatasi a seguito dell’incendio che ha interessato la discarica di Pianopoli, in provincia di Catanzaro. La priorità è garantire la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, attraverso un’attività coordinata tra le istituzioni e le strutture tecniche competenti». È quanto dichiara l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro, in relazione all’incendio sviluppatosi nella serata di ieri nel il sito di Pianopoli.

«Arpacal si è attivata tempestivamente, effettuando già nella serata di ieri un sopralluogo congiunto con il sindaco di Pianopoli e i Vigili del Fuoco, finalizzato a una prima valutazione della situazione e alla programmazione delle successive attività di monitoraggio ambientale. Questa mattina i tecnici dell’Agenzia hanno installato nell’area un campionatore ad alto volume per il prelievo del particolato atmosferico. I filtri raccolti sono già stati inviati al laboratorio specialistico Arpacal di Reggio Calabria per le analisi. A questa prima attività seguiranno ulteriori approfondimenti mediante la strumentazione specialistica in dotazione all’Agenzia, per acquisire elementi conoscitivi sulle eventuali ricadute ambientali dell’evento».

L’assessore Montuoro evidenzia anche il ruolo del Dipartimento regionale competente in materia di Ambiente e delle strutture tecniche dell’Assessorato, impegnate a seguire l’evoluzione della situazione e ad assicurare il necessario raccordo con gli enti coinvolti.

«Parallelamente alle attività di monitoraggio ambientale, le strutture regionali competenti potranno sviluppare gli opportuni approfondimenti tecnico-amministrativi sul quadro autorizzativo e sulle condizioni di gestione dell’impianto, nell’ambito delle ordinarie funzioni previste dalla normativa ambientale. Si tratta – sottolinea – di attività che rientrano nel sistema di vigilanza e di verifica previsto dalla legislazione di settore, con particolare riferimento alle prescrizioni autorizzative, alle modalità di gestione dei rifiuti e alle misure di protezione ambientale, da svolgere secondo le rispettive competenze istituzionali».

«Desidero ringraziare i Vigili del Fuoco per l’impegno nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, Arpacal per la tempestività dell’intervento e la professionalità delle attività tecniche avviate, il sindaco di Pianopoli, Valentina Cuda, e tutte le istituzioni coinvolte. La Regione Calabria continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione, assicurando il supporto delle proprie strutture tecniche e valorizzando la collaborazione tra gli enti competenti. Gli esiti dei monitoraggi ambientali saranno comunicati non appena disponibili, sulla base delle risultanze analitiche. Il nostro impegno – conclude l’assessore Montuoro – è garantire ai cittadini un’informazione puntuale, mantenendo al centro la tutela della salute, dell’ambiente e del territorio».