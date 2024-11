VIDEO | Con un comune accendino avevano appiccato le fiamme in quattro punti diversi mandando in fumo circa tremila metri quadrati di macchia mediterranea

Due giovani di Lattarico D.M. di 18 anni e A.M. di 19, sono indagati dalla Procura della Repubblica di Cosenza per incendio boschivo. Secondo le indagini condotte dai carabinieri forestali della stazione di Montalto Uffugo, nello scorso mese di agosto hanno dato alle fiamme un’area boschiva, distruggendo circa tremila metri quadrati di macchia mediterranea ed un bosco di querce, in località Ventolilla di Lattarico.

Il rogo appiccato con un accendino in punti diversi

Applicando il Mef, Metodo delle evidenze fisiche, e con l’ausilio di un apparato di video sorveglianza, in uso all’organizzazione forestale dell’Arma, i militari hanno accertato la responsabilità diretta dei due giovani i quali, utilizzando un comune accendino, hanno appiccato il rogo in quattro punti diversi. Come evidenziato dai fotogrammi estrapolati dai video delle microcamere posizionate nella zona, sorvegliata poiché reputata a rischio, è emerso come l’innesco, abbia provocato la rapida combustione dell’erba secca sul bordo stradale e la celere propagazione delle fiamme nell’area boschiva. L'immediato intervento dei mezzi di spegnimento ha evitato danni ambientali addirittura maggiori.