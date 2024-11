Suggestivo spettacolo nelle acque vibonesi. Le immagini raccolte da un pescatore del luogo

A poche ore dall’avvistamento di un esemplare di capodoglio nelle acque antistanti Zambrone, la natura ha stupito con un altrettanto magnifico spettacolo. Protagonisti alcuni delfini, nello specifico “stenelle”, catturati in video dal telefonino di Giuseppe Prostamo. Figlio di pescatori con la passione smisurata verso il mare, l’incredulo spettatore ha filmato le “prodezze” dei curiosi cetacei che nuotavano sotto la superficie dell’acqua a Briatico. Immagini rese ancora più suggestive dalle ottime condizioni marine e che - postate suoi social- hanno riscosso inevitabilmente un grande successo. I mammiferi, noti per la loro indole “socievole”, hanno accompagnato e preceduto per un breve tratto l’imbarcazione sulla quale viaggiava Prostamo. Piroette e giochi nel mare briaticese che hanno arricchito una giornata di normale attività.

Giuseppe Paolillo, responsabile del Settore conservazione del Wwf di Vibo Valentia e già corrispondente di zona per la Calabria del Centro Studi Cetacei, contattato dalla redazione de IlVibonese, ha riconosciuto gli esemplari di “stenelle” dalla presenza «di bande più chiare che partono dalle regioni della testa e si spingono verso la pinna dorsale». Si tratta, come spiegato dal professionista, di animali “gregari” pertanto non è inusuale trovarli in gruppi:«Il cetaceo – ha continuato – può raggiungere i due metri e il peso 100 chilogrammi». Attenzionati dalla comunità scientifica (che valutano costantemente il loro stato di salute), i loro avvistamenti sono assai frequenti: «Sono animali che transitano nelle nostre acque. Uno spettacolo che ci fa comprendere la grande biodiversità dei nostri mari».