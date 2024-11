L’Organizzazione mondiale della meteorologia (Wmo), organismo dell’Onu, dedicato a promuovere, coordinare e normare le osservazioni meteorologiche su scala mondiale, ha ufficialmente certificato il record di temperatura dell’Europa continentale di 48,8°C che si è registrato a Siracusa l’11 agosto 2021.

Il precedente record per l’Europa continentale di 48,0°C fu toccato il 10 luglio 1977 ad Atene ed Elefsina, in Grecia. Tuttavia, a differenza di quanto avvenuto per la recente temperatura italiana, non c’è stata alcuna verifica indipendente da parte della Wmo. La convalida è avvenuta dopo un esame approfondito del sito e delle condizioni meteorologiche sinottiche regionali, combinato a test dettagliati sul sensore termometrico portati avanti dal gruppo di ricerca dell’INRiM guidato da Andrea Merlone e Chiara Musacchio.

Il record di temperatura 48,8°C, sebbene sia sottostimato, come confermato dai test dell’INRiM, è stato inserito ufficialmente nell’Archivio Wmo dei fenomeni meteorologici e climatici globali. Tale archivio, che tiene in considerazione tutti i valori climatici e meteorologici estremi, è un ottimo strumento per analizzare i cambiamenti climatici.

I risultati del lavoro sono stati pubblicati nello studio “Evaluation of the highest temperature Wmo region VI Europe (continental): 48.8°C, Siracusa Sicilia, Italy on August 11, 2021”, comparso sull’International Journal of Climatology e realizzato da un team internazionale di ricercatori tra cui Andrea Merlone e Chiara Musacchio dell’INRiM, Luigi Pasotti del Servizio informativo agrometeorologico siciliano (Sias), e Adriano Raspanti dell’ufficio meteorologico dell’aeronautica militare.