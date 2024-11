L’associazione guidata dal presidente Guaragna annuncia: «Massimo impegno per garantire il ripristino della navigabilità»

La Procura di Castrovillari ha disposto il dissequestro della foce del canale Stombi. Lo conferma il presidente dell’Associazione “Laghi di Sibari”, Luigi Guaragna. «Il Comune di Cassano – dice Guaragna – ci ha informati dell’avvenuta notifica del provvedimento di dissequestro da parte della magistratura. Una notizia che attendevamo da tempo con trepidazione e che ci riempie di gioia: quella di oggi è una giornata storica». Prosegue Guaragna: «Il faticoso lavoro portato avanti in questi mesi, spesso tra incomprensioni, amarezze ed anche polemiche ed attacchi gratuiti, è ampiamente ripagato dal risultato finale. Resterà tempo e modo per analizzare le responsabilità dei disastri passati: l’importante adesso è mettersi a lavorare perché i ritardi accumulati possano essere quantomeno ridotti, così da garantire il ripristino della navigabilità quanto prima, possibilmente già attorno alla metà di luglio». Nell’auspicare un definitivo chiarimento della vicenda Stombi, l’Associazione precisa: «Continueremo a fare il nostro: già ieri abbiamo incontrato i tecnici del Comune e della società incaricata di procedere al completamento della benna dragante. Seguiremo ora l’evoluzione della vicenda con un solo obiettivo: far sì che i lavori di disinsabbiamento possano avere inizio al più presto».