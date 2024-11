Sono bastate poche ore di pioggia per mandare nuovamente la viabilità in tilt

Ancora allagamenti a Lamezia Terme. Sono bastate poche ore di pioggia per mandare nuovamente la viabilità in tilt. In particolare, diversi sono i tombini saltati nel quartiere Capizzaglie.

Lì dove, invece, come denunciato da mesi i rifiuti non vengono raccolti o si sono create vere e proprie aree di discarica i rifiuti hanno ripreso a “naufragare” portati via dai fiumi d’acqua formatisi a causa delle piogge imponenti.