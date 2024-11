Un mastello intelligente, così è stato definito il nuovo contenitore per la raccolta di carta e cartone che verrà distribuito a breve alle famiglie lametine. Intelligente perché dotato di un microchip che sarà in grado di pesare e comunicare la quantità di prodotto conferito.

Dati che verranno poi utilizzati per elaborare una tariffa Tari personalizzata in base al principio che chi conferisce più materiale riutilizzabile deve pagare meno. È questa una delle novità che riguarderanno la raccolta differenziata a Lamezia Terme, avviata in collaborazione con il Consorzio Comieco.

Si tratta del primo step di un programma che nel corso dei prossimi mesi vedrà la differenziata raggiungere tutta la città. L’obiettivo è il 65 per cento entro il 2020, partendo dall’ex comune di Sant’Eufemia. Ai cittadini verranno distribuiti mastelli e carrellati di colore blu per la raccolta della carta e cartone finanziati dal Consorzio Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica).

Roberto di Molfetta, Responsabile Recupero e Riciclo di Comieco, ha sottolineato che l'azienda «partecipa al potenziamento della raccolta con un finanziamento di 300mila euro per attrezzature e mezzi di raccolta dedicati, con l’obiettivo di raddoppiare le quantità e i ricavi della città traendone, inoltre, benefici importanti anche per ciò che riguarda l’azzeramento del costo di smaltimento. Ulteriore obiettivo sarà quello di eliminare la plastica raccolta con la carta e il cartone, generando ulteriori benefici economici alla città e agli utenti, oltre all'ambiente vista la minore produzione di co2 legata al ciclo del riciclo».