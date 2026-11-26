Custodiscono nelle loro pietre i segni del tempo, raccontano le trasformazioni del paesaggio, accompagnano la storia di intere comunità e restituiscono le tracce di una civiltà che ha attraversato i secoli, conservando nella lingua e nelle tradizioni il legame profondo con il Mediterraneo. Le fiumare dell’Aspromonte grecanico diventano il filo conduttore di un nuovo progetto di valorizzazione territoriale attraverso il quale recuperare la memoria dei luoghi e individuare nuove traiettorie di sviluppo per un territorio tanto fragile quanto ricco di potenzialità ancora inespresse.

Si chiama “La Via delle Fiumare Parlanti – Memoria della pietra dell’Aspromonte grecanico” l’iniziativa promossa dal GAL Area Grecanica, presentata ieri nella sala seminari del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il progetto si inserisce nell’ambito di Heritage Links – Cross Border World Heritage Itineraries, cofinanziato dall’Unione europea attraverso il programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027, recuperando anche sul piano della cooperazione internazionale quel rapporto storico e culturale che lega l’estrema propaggine meridionale della Calabria alla Grecia.

«L’elemento cardine che guiderà questo percorso è la fiumara, filamento liquido argenteo, che identifica fortemente il distretto dell’Area Grecanica a cui le nostre azioni sono rivolte», spiega il presidente del GAL Area Grecanica, Giuseppe Bombino, individuando nella vallata dell’Amendolea la rappresentazione più emblematica di questa identità territoriale, nella quale sopravvive un patrimonio linguistico dalle radici antichissime.

«Questa persistenza per noi diventa valore identitario che ci fa scoprire anche l’alterità. Un’alterità che trova nel Mediterraneo, a cui noi ci proiettiamo costantemente, la sintesi dell’incontro tra le lingue, tra i popoli, tra le civiltà, tra Oriente e Occidente».

La costruzione dell’itinerario passerà attraverso un lavoro multidisciplinare che metterà insieme geologia, antropologia, ricerca storica e innovazione tecnologica, con l’individuazione e la georeferenziazione dei punti di interesse, la realizzazione di un sistema informativo geografico per la consultazione del percorso, la produzione di contenuti audiovisivi e multimediali e l’installazione di pannelli informativi. A questi strumenti si affiancheranno incontri territoriali finalizzati a recuperare il patrimonio di conoscenze, racconti e testimonianze custodito dalle popolazioni locali.

«Vorremmo recuperare anche istanti di civiltà che si incontrano, che si parlano e che guardano oltre l’orizzonte», prosegue Bombino. «È un progetto che introduce elementi antropologici importanti, che recupera anche le segnature del territorio. Si tratta di segnature geologiche che segnano appunto il passo, il cammino, indicano la direzione».

Un percorso che assume un significato ancora più profondo alla luce delle trasformazioni demografiche e sociali che interessano le aree interne, dove la progressiva scomparsa delle generazioni depositarie della memoria rischia di compromettere la trasmissione di un patrimonio difficilmente recuperabile.

«Rischiamo di perdere intanto un’alleanza tra generazioni. Chi venne prima di noi trattenne qualcosa che noi forse non abbiamo saputo valorizzare appieno. Ci ha anche restituito la storia, la memoria, l’antropologia, natura, cultura, i sapori e, come si dice spesso, anche i saperi di un territorio estremamente intelligente, però i modelli ci portano altrove».

L’incontro, moderato da Claudio Marcianò, ha approfondito le diverse componenti dell’iniziativa con il contributo di Andrea Rosario Proto, Pasquale Marziliano, Gianfranco Gadaleta, Gaetano Sorcale e Alessandra Ghibaudi. Spazio anche agli aspetti geologici e antropologici con Serena Palermiti e Patrizia Giancotti, alla promozione territoriale con Valeria Pizzuti e alla proiezione del documentario “Tra i ricami delle fiumare”.

Alla dimensione antropologica del progetto si lega il lavoro di recupero del patrimonio immateriale affidato a Patrizia Giancotti, che nelle fiumare individua luoghi capaci di evocare antiche spiritualità, credenze popolari e racconti tramandati di generazione in generazione. «Noi siamo qui proprio per raccogliere questi racconti, per catturarli magari sul punto di scomparsa e dare valore sia al luogo che alle persone che ci abitano».

Un patrimonio nel quale la straordinaria conformazione geografica del territorio si intreccia con la letteratura di Corrado Alvaro, i riti arcaici della madre terra e la dimensione del sacro. «La fiumara è femmina, è una cosa ben diversa dal fiume. È qualcosa che rimanda ad una soglia sacra attraverso la quale si possono incontrare delle storie che aprono verso un mondo di esseri fantastici, di incontro tra i vivi e i morti».

Centrale sarà il coinvolgimento delle nuove generazioni, chiamate a raccogliere direttamente le testimonianze degli abitanti delle aree interne dell’Aspromonte grecanico. «Vorremmo rinsaldare questo anello che spesso viene spaccato», sottolinea l’antropologa, evidenziando la necessità di restituire dignità a conoscenze troppo spesso considerate estranee alla contemporaneità. «Noi pensiamo invece che si tratta di veri e propri valori che devono essere sempre di più divulgati, perché è meglio parlare di qualcosa che abbiamo solo noi in Calabria, che non voler essere come sono tutti gli altri, visto che siamo così speciali».

La sfida del GAL sarà adesso quella di tradurre questo patrimonio di conoscenze in concrete opportunità economiche e occupazionali, soprattutto per le nuove generazioni, restituendo centralità alle comunità che ancora abitano le vallate. «Occorre guardare alle specificità del territorio per capire bene quali possono essere le traiettorie del progresso e dello sviluppo», sottolinea Bombino. Perché la sopravvivenza di una cultura passa anche dalla possibilità, per chi ne ha ereditato la memoria, di continuare a vivere nei luoghi in cui quella stessa cultura ha avuto origine.