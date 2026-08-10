VIDEO | Le verifiche dell’Agenzia non evidenziano al momento criticità microbiologiche nei campioni prelevati tra Lamezia Terme e Diamante. Proseguono però le analisi chimiche e biologiche per chiarire l’origine dei fenomeni

Schiume e chiazze superficiali osservate in questi giorni lungo alcuni tratti della costa tirrenica calabrese sono legate a normali dinamiche dell’ambiente marino, particolarmente evidenti nel periodo estivo e in presenza di mare mosso.

La presenza di schiume o chiazze non è automaticamente indice di inquinamento. Fenomeni apparentemente simili possono avere origini differenti ed è per questo che Arpacal li valuta attraverso osservazioni sul campo e, quando necessario, campionamenti e analisi.

Il dato microbiologico emerso dai punti prelevati tra sabato e domenica, da Lamezia Terme a Diamante, registrando valori conformi ai limiti di legge, dimostrano che i fenomeni osservati sono riconducibile alle dinamiche naturali del mare.

L'Agenzia prosegue gli approfondimenti chimici e biologici per caratterizzarne compiutamente le cause.

I risultati aggiornati dei controlli sono pubblicati nella sezione Balneazione del sito Arpacal, dove è disponibile anche una scheda scientifica dedicata al fenomeno delle schiume, con la descrizione dei meccanismi di formazione e riferimenti a fenomeni analoghi osservati in altre regioni italiane.