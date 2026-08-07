Una vittima e tre feriti: è il bilancio dell’incidente stradale che si è registrato nella serata di venerdì 7 agosto nei pressi dello svincolo di Pietragrande, sulla statale 106.

I Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, Distaccamento di Soverato, sono intervenuti per lo scontro che ha coinvolto una Fiat Panda, un’Audi e una motocicletta.

Nel sinistro ha perso la vita il conducente della Fiat Panda. Si tratta di Mario Garito, 45 anni di Catanzaro.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza dello scenario incidentale e al soccorso delle persone coinvolte. In collaborazione con il personale sanitario del Suem 118, i feriti sono stati immobilizzati e affidati alle cure dei sanitari, che hanno provveduto al successivo trasferimento presso una struttura ospedaliera.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata dall’incidente.

Per consentire le operazioni di soccorso e i successivi adempimenti, il tratto di Ss 106 interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia.

Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e per i rilievi finalizzati alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.