Il 43enne arrestato dai Carabinieri aveva un tasso alcolemico di 2,30 g/l e non aveva mai conseguito la patente. Convalidato il fermo: resta ai domiciliari con braccialetto elettronico

Svolta nelle indagini sull’incidente stradale costato la vita a Carmelo Purita, 27 anni, morto il 2 agosto nel territorio di Zungri. I Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato nella quasi flagranza un uomo di 43 anni, di nazionalità rumena e residente nel centro del Vibonese, ritenuto allo stato degli accertamenti responsabile di omicidio stradale.

Gli accertamenti avviati subito dopo il grave sinistro hanno permesso ai militari di ricostruire la dinamica dell’incidente e di accertare alcune circostanze ritenute rilevanti ai fini dell’indagine.

Guidava senza patente e con un tasso alcolemico di 2,30

Secondo quanto emerso dalle verifiche, il 43enne era alla guida del veicolo senza aver mai conseguito la patente. Gli esami tossicologico-alcolemici effettuati dopo l’incidente avrebbero inoltre rilevato nel suo sangue un tasso alcolemico di 2,30 grammi per litro, un valore ben oltre i limiti previsti dalla legge.

Nello schianto ha perso la vita il 27enne Carmelo Purita. Le indagini dei Carabinieri sono state condotte nell’immediatezza dei fatti per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare le eventuali responsabilità.

L’arresto e la convalida

Dopo aver informato la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, i militari hanno proceduto all’arresto del 43enne al termine delle formalità di rito. L’uomo è stato inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.

Nella giornata odierna si è svolta l’udienza di convalida. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la permanenza ai domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

L’inchiesta prosegue per ricostruire ogni aspetto dell’incidente e definire il quadro delle responsabilità.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari.