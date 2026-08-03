Ai nastri di partenza nuovi percorsi volti al consolidamento del sistema sanitario regionale. Avviati anche iter per l’assunzione di ingegneri informatici e tecnici di laboratorio. Complessivamente sono 137 le figure ricercate

Quasi cento dirigenti medici, e altri quasi quaranta profili tra ingegnere informatico e tecnico di laboratorio. Proseguono le attività di reclutamento di personale sanitario, tecnico e amministrativo da destinare agli enti del servizio sanitario calabrese. Nei giorni scorsi Azienda Zero ha infatti bandito nuovi concorsi per consolidare il sistema, da anni afflitto da gravi carenze di organico.

Dopo i maxi concorsi finalizzati all’assunzione di infermieri (349), operatori sociosanitari (176) e medici per le aree d’emergenza (102), adesso si è passati alla ricerca di camici bianchi per singola specialità medica. Quasi cento i profili ricercati (98, per l’esattezza) da assegnare agli enti del servizio sanitario sulla base dei fabbisogni espressi di personale.

La Cittadella è alla ricerca di due dirigenti medici nella disciplina di chirurgia toracica: i professionisti saranno destinati rispettivamente all’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro e al Gom di Reggio Calabria. Più elevate le richieste per i medici di chirurgia generale: venti i posti messi a concorsi, di cui 12 per l’Asp di Reggio Calabria, 5 all’Asp di Cosenza, 2 all’Asp di Catanzaro e 1 all’Asp di Crotone.

Sono invece undici i professionisti di cui gli ospedali necessitano nella disciplina di anatomia patologica: tre da arruolare all’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro, altrettanti all’Asp di Catanzaro e altri tre all’Asp di Reggio Calabria. Due all’Asp di Cosenza. Per la disciplina di urologia i posti da colmare sono complessivamente 19. Il numero più alto da destinare all’Asp di Catanzaro (8), quindi all’Asp di Reggio Calabria (4) e all’Asp di Vibo Valentia (4), all’Asp di Cosenza (2) e alla Dulbecco di Catanzaro (1).

Sono invece 37 i posti per pediatri disponibili: 12 all’Asp di Reggio Calabria, 11 all’Asp di Cosenza, 4 all’Asp di Catanzaro, 2 alla Dulbecco di Catanzaro, 2 all’Annunziata di Cosenza, 2all’Asp di Crotone, 2 all’Asp di Vibo Valentia e 2 al Gom di Reggio Calabria. Di recente, si è anche proceduto alla nomina della commissione esaminatrice per la procedura di selezione volta all’assunzione di 9 dirigenti medici per la disciplina di otorinolaringoiatria.

È stato inoltre bandito il concorso per l’assunzione di 8 ingegneri informatici, saranno destinati a rinforzare gli uffici di Azienda Zero. Infine, si rende necessaria la copertura di ulteriori 31 posti nei ruoli di tecnico di laboratorio biomedico: all’Asp di Reggio Calabria (8), all’Asp di Cosenza (6), all’Asp di Catanzaro (5), all’Asp di Vibo Valentia (4), all’Annunziata di Cosenza (3), alla Dulbecco di Catanzaro (3), all’Asp di Crotone (1) e al Gom di Reggio Calabria (1).