Lo scontro si è verificato intorno alle 12 lungo la strada provinciale che collega Zungri con la rotatoria del Poro. Per cause che dovranno essere chiarite dagli accertamenti, una Fiat Punto e una motocicletta sono entrate in collisione.

Ad avere la peggio è stato il centauro, C.P., giovane originario di Zungri. Nell'impatto è stato sbalzato dalla motocicletta e ha riportato ferite gravissime. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, mentre è stato fatto intervenire anche l'elisoccorso.

Per il giovane, però, non c'è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi dei sanitari di prestargli soccorso, è morto sul luogo dell'incidente a causa delle lesioni riportate nello schianto.

Il conducente della Fiat Punto è stato invece assistito dal personale sanitario per una ferita alla testa.

Indagini sulla dinamica dell'incidente

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto e a stabilire l'esatta dinamica dello scontro.

Saranno gli accertamenti a chiarire le cause dell'impatto e le eventuali responsabilità.

Zungri ripiomba nel dolore

Per Zungri è un altro lutto difficile da accettare. La comunità si trova nuovamente a piangere una giovane vita a pochissimi giorni dalla morte di Alessio Pio, il bambino di 18 mesi scomparso all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

Due tragedie ravvicinate che hanno lasciato il paese sgomento.