Un'altra tragedia scuote la comunità del Vibonese dopo la morte del piccolo Alessio Pio. Questa volta a perdere la vita è stato un giovane motociclista, rimasto vittima di uno scontro avvenuto nella tarda mattinata di oggi
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Lo scontro si è verificato intorno alle 12 lungo la strada provinciale che collega Zungri con la rotatoria del Poro. Per cause che dovranno essere chiarite dagli accertamenti, una Fiat Punto e una motocicletta sono entrate in collisione.
Ad avere la peggio è stato il centauro, C.P., giovane originario di Zungri. Nell'impatto è stato sbalzato dalla motocicletta e ha riportato ferite gravissime. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, mentre è stato fatto intervenire anche l'elisoccorso.
Per il giovane, però, non c'è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi dei sanitari di prestargli soccorso, è morto sul luogo dell'incidente a causa delle lesioni riportate nello schianto.
Il conducente della Fiat Punto è stato invece assistito dal personale sanitario per una ferita alla testa.
Indagini sulla dinamica dell'incidente
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto e a stabilire l'esatta dinamica dello scontro.
Saranno gli accertamenti a chiarire le cause dell'impatto e le eventuali responsabilità.
Zungri ripiomba nel dolore
Per Zungri è un altro lutto difficile da accettare. La comunità si trova nuovamente a piangere una giovane vita a pochissimi giorni dalla morte di Alessio Pio, il bambino di 18 mesi scomparso all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.
Due tragedie ravvicinate che hanno lasciato il paese sgomento.