Una tranquilla giornata di mare si è trasformata in un dramma sulla spiaggia di Grotticelle, a Capo Vaticano, nel territorio comunale di Ricadi. Una madre di 38 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi dopo essere stata colta da un improvviso malore mentre si trovava in acqua.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava facendo il bagno quando avrebbe accusato un malessere improvviso. Alcuni bagnanti si sono immediatamente accorti della situazione di difficoltà e sono intervenuti per riportarla a riva, mentre veniva lanciato l'allarme ai soccorsi.

Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvarle la vita. Nonostante il lungo intervento dell'équipe medica, però, ogni tentativo si è rivelato inutile. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

La notizia ha suscitato profonda commozione tra i numerosi turisti e bagnanti presenti sulla spiaggia, una delle mete più frequentate della Costa degli Dei durante la stagione estiva. Molti hanno assistito con apprensione alle operazioni di soccorso, sperando fino all'ultimo in un esito diverso. Si tratta dell’ennesimo caso verificatosi in pochi giorni nel territorio vibonese. Dalle prime informazioni ricevute, pare che l’ambulanza sia giunta sul posto dopo circa 50 minuti. Il mezzo era quello dei volontari della Croce Rossa, quindi senza la presenza di un medico a bordo.

Sul luogo della tragedia sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.

Dalle prime informazioni raccolte, l'ipotesi più probabile resta quella di un malore improvviso che avrebbe colto la donna mentre era in acqua. Saranno comunque gli ulteriori accertamenti a chiarire le cause esatte del decesso.