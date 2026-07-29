Il 29enne personal trainer e creator digitale ha completato l’impresa in un'ora affrontando mare agitato e acqua gelida. La motivazione? La voglia di superare i propri limiti

Una sfida con se stessi e contro le correnti del mare, per misurarsi, superarsi, in un’esperienza unica e indimenticabile, immersi nella natura più autentica. Un giovane di Gioia Tauro, Gianluca Mollo, laureato in scienze motorie, personal trainer, creator digitale seguito sui social da centinaia di migliaia di follower di tutta Italia, ha attraversato a nuoto le acque dello Stretto di Messina.

Munito soltanto di costume, occhialini e cuffia, il 29venne ha completato la tratta in un’ora, sotto la guida attenta dell’associazione “Traversata dello Stretto amatoriale”. Coraggio, determinazione e passione, che l’hanno spinto a ripetere il tragitto di circa 4 chilometri che collega Calabria e Sicilia, dopo l’avventura già vissuta l’anno scorso.

«Ogni traversata nello Stretto è a sé, sempre diversa. In questa occasione, il mare era agitato anche per il passaggio di una nave crociera – racconta ai nostri microfoni Gianluca Mollo-. Sono partito alle 8:00 da Torre Faro a Messina e sono arrivato alle 9:00 a Cannitello. Eravamo un gruppo di 30 persone provenienti da tutta Italia. Ho avuto un po’ di difficoltà con delle onde, c’era tanta corrente contro. Poi, in alcuni tratti, l’acqua era gelata, non riuscivo neanche a respirare bene. Però, sono fiero e contentissimo di avercela fatta. Sono un ragazzo che vuole spingersi sempre oltre i limiti, uscire dalla zona di comfort. Sono belle esperienze che ognuno credo debba fare. Se una cosa piace, bisogna osare, realizzarla, senza pensare il giudizio della gente».