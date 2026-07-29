Andrea, pianista e studentessa del Conservatorio, è ricoverata in Rianimazione all'ospedale Pugliese di Catanzaro. Ha riportato un grave trauma cranico e la frattura del femore. La prognosi resta riservata, mentre sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente

Le condizioni di Andrea, la giovane di 23 anni investita nel pomeriggio di ieri mentre attraversava sulle strisce pedonali la Statale 18, nei pressi del McDonald's di Vibo Valentia, sono gravissime. La ragazza è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Pugliese di Catanzaro, dove si trova in coma farmacologico dopo essere stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico. La prognosi resta riservata.

Nell'impatto ha riportato un grave trauma cranico, la frattura del femore e lesioni in diverse parti del corpo. Le prossime ore saranno decisive per valutare l'evoluzione del quadro clinico.

Andrea è una pianista e frequenta il Conservatorio. L'incidente è avvenuto mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali. L’impatto è stato violentissimo. Il suo corpo è stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto, rendendo necessario il trasferimento d'urgenza a Catanzaro.

Sulle cause dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Saranno gli esiti delle indagini e dei rilievi eseguiti sul posto a ricostruire con precisione quanto accaduto e a chiarire eventuali responsabilità.

Dopo l'incidente, secondo alcuni testimoni, l'ambulanza sarebbe arrivata dopo quaranta minuti.

Nei primi momenti a prestare soccorso ad Andrea è stato un medico dell'ospedale di Vibo Valentia che, trovandosi casualmente sul luogo dell'investimento, le ha fornito la prima assistenza fino all'arrivo dei sanitari del 118. Successivamente è intervenuto l'elisoccorso, che ha trasferito la giovane all'ospedale di Catanzaro, dove i medici l'hanno sottoposta all'intervento neurochirurgico.