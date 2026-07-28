VIDEO | Il violento impatto mentre la 23enne stava attraversando la strada. L’ambulanza sarebbe arrivata in ritardo, forti rallentamenti al traffico

Giornata nera sulle strade di Vibo Valentia. Dopo il violento impatto tra due auto lungo la Sp17, un nuovo incidente si è verificato nel primo pomeriggio. Una ragazza di 23 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali lungo viale Affaccio, nei pressi del McDonald’s. Nell’impatto, che si è verificato intorno alle 13:30, la donna è stata sbalzata di alcuni metri.

Ad assistere alla scena numerosi passanti che hanno subito allertato i soccorsi. L’ambulanza, da quanto si è appreso, sarebbe arrivata in ritardo. A causa delle gravi condizioni della donna, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato in un terreno lungo la statale 18. Sul posto anche i carabinieri per accertare l’esatta dinamica del sinistro. Traffico rallentato lungo tutto viale Affaccio.