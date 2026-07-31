Molte persone terrorizzate sono scese in strada. Pietre e rocce hanno colpito diverse macchine, su Facebook si lanciano allarmi di persone bloccate all’interno delle case

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli e provincia. La scossa si è verificata alle 19.46. Secondo una prima stima dell'Ingv la magnitudo è 4.7, la più intensa mai registrata. Molte persone terrorizzate sono scese in strada.

Forti i danni a Pozzuoli. «Stavolta la situazione è seria» fanno sapere le autorità. È caduto un muro della Cumana sui binari. Fortunatamente nessun treno è stato investito. Interrotto il servizio.

Si registrano cedimenti di due costoni tufacei a via Napoli e a Bagnoli. Pietre e rocce hanno colpito diverse macchine. Caduti calcinacci da più palazzi puteolani: qualcuno non riesce a entrare nella propria casa, per porte bloccate. Su più gruppi Facebook si lanciano allarmi di persone, invece bloccate all’interno.

La Prefettura ha attivato il Centro coordinamento soccorsi.