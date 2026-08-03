L'ultimo rapporto svela la mappa delle illegalità negli appalti pubblici tra il 2020 e il 2026: dai paradossi della nostra regione (dove apparentemente il fenomeno è residuale) ai 2,9 miliardi di euro finiti sotto la lente delle Procure. Chi sono i nuovi corrotti, il ruolo delle grandi imprese e perché le donne restano più oneste

Iniziamo da un dato che stride. Nella geografia della corruzione tracciata dall'Anac, la Calabria appare con un numero di casi estremamente esiguo: appena 2 note informative trasmesse dalle Procure all'Autorità, pari all'1,5% del totale nazionale. Un numero che, se letto con superficialità, potrebbe far pensare a un’isola felice. Ma l’Anac avverte chiaramente: l’esiguità dei casi emersi non implica affatto l'estraneità al fenomeno corruttivo.

Mentre la vicina Sicilia guida la classifica nazionale con il 23,7% dei procedimenti e la Campania segue con il 18,5%, il dato calabrese solleva un interrogativo inquietante sulla capacità di emersione del malaffare in territori dove la pressione della criminalità organizzata è storicamente asfissiante. La corruzione negli appalti non è sparita; semplicemente sembra non percorrere ancora i canali delle comunicazioni giudiziarie all'Anac con la stessa frequenza di altre aree del Mezzogiorno. È il silenzio dei dati che deve preoccupare, più del rumore delle manette.

La voragine da 2,9 miliardi: i numeri della corruzione nazionale

Spostando lo sguardo sull'intero territorio italiano, il quadro si fa drammatico. Dal 2024 a oggi, il valore complessivo degli appalti coinvolti in inchieste per corruzione ha sfondato il muro dei 2,9 miliardi di euro. Non stiamo parlando di piccole mance, ma di un sistema che drena risorse vitali alla collettività.

Ecco l’istantanea del "sistema Italia" scattata dall'Autorità: 141 procedimenti penali esaminati, con una media di quasi due inchieste al mese comunicate al Presidente dell'Anac; 1.295 capi di imputazione, di cui il 59% riguarda reati gravi direttamente connessi al codice degli appalti; 994 persone fisiche coinvolte: una vera e propria "armata" del malaffare composta da 583 privati e 411 soggetti pubblici.

Il "manuale" del corruttore: come si truccano le gare

Il reato re non è la mazzetta in busta chiusa dopo l'aggiudicazione, ma la turbativa d’asta. La turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e la turbativa dei bandi "su misura" (art. 353-bis c.p.) rappresentano il 28,3% dei casi.

Il sistema è collaudato: le imprese si accordano prima, presentano offerte concordate o ottengono bandi scritti "sotto dettatura" per escludere i concorrenti. Seguono a ruota la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (22,2%) e le pene per il corruttore privato (21,2%). La concussione (la pretesa forzata del funzionario) è quasi scomparsa (meno dell'1%): oggi si preferisce l'accordo collaborativo tra pubblico e privato, un patto scellerato dove entrambi guadagnano a spese dello Stato.

I protagonisti del malaffare: Comuni e Grandi Imprese

Dove annida il virus? Soprattutto nei Comuni, che rappresentano oltre il 46% delle stazioni appaltanti coinvolte. Se sommiamo Regioni e Province, la quota degli enti locali supera il 50%. Anche la Sanità resta un settore ad altissimo rischio, coprendo il 20,8% degli episodi corruttivi.

Un dato sorprendente riguarda la dimensione delle imprese. Sebbene in termini assoluti le micro e piccole imprese siano le più numerose (quasi il 70% dei casi), il dato ponderato svela una verità diversa: le medie e grandi imprese, pur essendo meno dello 0,5% del tessuto economico italiano, sono responsabili di oltre il 31% dei casi di corruzione. Più l'impresa è grande, più sembra incline a "oliare" gli ingranaggi pubblici per accaparrarsi commesse strategiche.

Il fattore genere: le donne sono più oneste?

Il rapporto Anac dedica un capitolo illuminante al genere degli indagati. Su 994 imputati, solo 138 sono donne (meno del 14%). Nonostante la presenza femminile nel settore pubblico sia molto alta (circa il 33% escludendo la scuola), il loro coinvolgimento nei reati è pari alla metà della loro rappresentatività nel mondo del lavoro. I dati suggeriscono, con il supporto della letteratura scientifica, un maggior grado di integrità delle donne nella gestione della cosa pubblica e privata.

Non solo repressione

Il dossier non è solo un elenco di reati, ma un monito. L'Anac sottolinea che l'alta sorveglianza preventiva ha evitato blocchi in grandi eventi come Expo Milano 2015, dove non risultano casi di corruzione accertata sulle procedure vigilate. La sfida per il futuro, specialmente in territori complessi come la Calabria, non è solo fermare i colpevoli, ma rafforzare i controlli interni e la vigilanza collaborativa per mettere in sicurezza le opere pubbliche prima che il "virus" della corruzione le infetti.