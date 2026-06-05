Le Cinque Vele restano lontane dalle coste calabresi anche nel 2026, ma la regione continua a distinguersi nella mappa nazionale del turismo sostenibile tracciata da Legambiente e Touring Club Italiano. Il rapporto “Il Mare più Bello” premia infatti 48 località calabresi e colloca la Calabria al secondo posto in Italia per numero di Comuni impegnati nella tutela delle tartarughe marine.

Le località premiate da 1 a 4 vele e i 19 comuni “Amici delle tartarughe”

Sei località hanno ottenuto il riconoscimento delle 4 Vele: due nella provincia di Cosenza con Amendolara, Corigliano Rossano e Diamante; altre due nel reggino con Roccella Jonica e Scilla, mentre nel vibonese abbiamo Tropea.

Ad ottenere le 3 Vele invece sono ben 21 località in tutte le province calabresi. Le restanti 22 hanno ottenuto 2 Vele ed una sola, 1 Vela.

Importante anche l'impegno della Calabria nella tutela della biodiversità marina. Sono 19 i Comuni calabresi inseriti nella rete dei “Comuni Amici delle Tartarughe Marine”, che adottano misure concrete per favorire la nidificazione della Caretta caretta e la conservazione degli habitat costieri. Un dato che porta la Calabria al secondo posto nella classifica nazionale, dopo la Campania.

Si tratta di Scalea, Tortora, Stalettì, Guardavalle, Palizzi, Scilla, Bianco, Villa San Giovanni, Trebisacce, Calopezzati, Belvedere Marittimo, Sangineto, Bonifati, Grisolia, Diamante, Ricadi, Zambrone, Parghelia e Tropea.

«Anche quest'anno la Calabria dimostra di possedere un patrimonio costiero di straordinario valore ambientale e paesaggistico», dichiara la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta, che aggiunge: «Sebbene nessuna località abbia raggiunto il traguardo delle Cinque Vele, i numerosi riconoscimenti assegnati lungo tutte le coste regionali testimoniano l'esistenza di esperienze positive e di territori che stanno investendo nella sostenibilità, nella qualità dell'accoglienza e nella tutela delle proprie risorse naturali. Particolarmente significativo è il dato dei 19 Comuni Amici delle Tartarughe Marine, che conferma la crescente attenzione delle amministrazioni locali verso la conservazione della biodiversità e la protezione della Caretta caretta. È su questa strada che occorre continuare a lavorare, rafforzando le politiche di tutela del mare, contrastando le pressioni sugli ecosistemi costieri e promuovendo un modello turistico sempre più sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici».

Le Vele in provincia di Vibo Valentia

Parghelia - Capo Vaticano e Costa degli Dei - VV - 2

Pizzo - Capo Vaticano e Costa degli Dei - VV - 2

Ricadi - Capo Vaticano e Costa degli Dei - VV - 2

Tropea - Capo Vaticano e Costa degli Dei - VV - 4

Zambrone - Capo Vaticano e Costa degli Dei - VV - 3

Le Vele in provincia di Cosenza

Amendolara - Costa degli Achei - CS - 4

Corigliano Rossano - Costa degli Achei - CS - 4

Pietrapaola - Costa degli Achei - CS - 2

Rocca Imperiale - Costa degli Achei - CS - 2

Roseto Capo Spulico - Costa degli Achei - CS - 3

Trebisacce - Costa degli Achei - CS - 3

Longobardi - Riviera dei Cedri - CS - 3

Amantea - Riviera dei Cedri - CS - 2

Belvedere Marittimo - Riviera dei Cedri - CS - 3

Bonifati - Riviera dei Cedri - CS - 2

Diamante - Riviera dei Cedri - CS - 4

Le Vele in provincia di Catanzaro

Badolato - Costa degli Aranci - CZ - 3

Sant'Andrea Apostolo dello Jonio - Costa degli Aranci - CZ - 3

Soverato - Costa degli Aranci - CZ - 3

Stalettì - Costa degli Aranci - CZ - 2

Curinga - Costa dei Feaci - CZ - 3

Falerna - Costa dei Feaci - CZ - 2

Gizzeria - Costa dei Feaci - CZ - 1

Nocera Terinese - Costa dei Feaci - CZ - 2

Le Vele in provincia di Reggio Calabria

Caulonia - Costa dei Gelsomini - RC - 3

Locri - Costa dei Gelsomini - RC - 3

Marina di Gioiosa Ionica - Costa dei Gelsomini - RC - 2

Monasterace - Costa dei Gelsomini - RC - 3

Riace - Costa dei Gelsomini - RC - 3

Roccella Jonica - Costa dei Gelsomini - RC - 4

Siderno - Costa dei Gelsomini - RC - 2

Cropani - Costa dei Gigli - CZ - 3

Sellia Marina - Costa dei Gigli - CZ - 2

Simeri Crichi - Costa dei Gigli - CZ - 2

Bova Marina - Costa dei Greci - RC - 3

Brancaleone - Costa dei Greci - RC - 3

Melito Porto Salvo - Costa dei Greci - RC - 3

Montebello Ionico - Costa dei Greci - RC - 2

Palizzi - Costa dei Greci - RC - 3

Bagnara Calabra - Costa Viola - RC - 3

Villa San Giovanni - Costa Viola - RC - 2

Palmi - Costa Viola - RC - 3

Scilla - Costa Viola - RC - 4

Le Vele in provincia di Reggio Calabria

Cirò - Costa dei Saraceni - KR - 2

Cirò Marina - Costa dei Saraceni - KR - 2

Crucoli - Costa dei Saraceni - KR - 2

Cutro - Costa dei Saraceni - KR - 2

Isola di Capo Rizzuto - Costa dei Saraceni - KR - 3