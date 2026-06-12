Istituzioni, industriali, esperti e tecnici si confronteranno sulla transizione energetica, uno dei temi più dibattuti in Italia. Sarà presente il presidente nazionale Stefano Ciafani

Pianificazione delle energie rinnovabili, contrasto alla crisi climatica, sviluppo economico e nuove opportunità occupazionali per il territorio, prezzi zonali per abbassare il costo dell’energia elettrica nelle regioni con più impianti a fonti pulite. Sono questi i temi al centro della seconda edizione del Forum Energia, promosso da Legambiente Calabria, in programma mercoledì 17 giugno, dalle ore 9, nella Sala Oro della Cittadella regionale “Jole Santelli” di Catanzaro.

L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del confronto regionale sui temi della transizione energetica e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo scientifico, delle imprese, delle associazioni di categoria e della società civile, con l’obiettivo di approfondire il ruolo delle energie rinnovabili nella lotta alla crisi climatica e nelle prospettive di sviluppo della Calabria.

«La Calabria – afferma la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta – possiede straordinarie potenzialità per diventare protagonista della transizione energetica italiana. Perché questo avvenga è necessario accompagnare l'imprescindibile sviluppo delle fonti rinnovabili con una pianificazione efficace e condivisa, capace di garantire la tutela del territorio e di produrre benefici concreti per le comunità locali unitamente all’applicazione dei prezzi zonali per abbassare il costo dell’energia elettrica laddove viene prodotta da impianti a fonti pulite. La sfida climatica impone scelte rapide e responsabili, ma offre anche l’opportunità di costruire un modello di sviluppo più innovativo, sostenibile e generatore di buona occupazione».

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e dell’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro ed il presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Catanzaro, Gerlando Cuffaro. A introdurre il Forum sarà la presidente di Legambiente Calabria Anna Parretta, mentre il coordinamento dei lavori sarà affidato al giornalista de La Nuova Ecologia, Rocco Bellantone.

La prima sessione, dal titolo “Energie rinnovabili: l’importanza della pianificazione”, sarà dedicata a uno dei temi più rilevanti della politica energetica nazionale e regionale: la definizione delle aree idonee allo sviluppo delle fonti rinnovabili e la necessità di una programmazione capace di coniugare tutela del paesaggio, sostenibilità e crescita dei territori. Al confronto parteciperanno Marcello Minenna, assessore della Regione Calabria con delega all’Energia; Simona De Iuliis, responsabile della Sezione Supporto Tecnico Strategico di Enea; Attilio Piattelli, presidente del Coordinamento Free (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica); i senatori Nicola Irto (Pd) e Tilde Minasi (Lega), componenti Commissione Ambiente, Transizione Ecologica, Energia; e Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente nazionale.

La seconda sessione, dedicata a “Sviluppo socio-economico della Calabria: green jobs e sviluppo agricolo e industriale”, approfondirà invece le opportunità che la transizione energetica può generare in termini di occupazione, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale. Interverranno Giovanni Calabrese, assessore regionale al Lavoro; Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura; Angelo Gentili, coordinatore del Centro Nazionale per l’Agroecologia di Legambiente; Francesco Luca Basile, professore ordinario dell’Università di Bologna e delegato italiano per Horizon Europe – Clima, Energia e Mobilità; Simone Togni, presidente di Anev; Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria; Placido Requirez, titolare della Masseria Falvo; e Luigi Aloisio, sindaco di San Sostene.

Le conclusioni saranno affidate al presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani.

La partecipazione all’evento da parte degli ingegneri consente di poter acquisire crediti formativi dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro.