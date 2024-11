Si potranno verificare disagi o ritardi, già a partire dalle prossime ore, nel servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Cosentino, a causa di notevoli rallentamenti nel conferimento presso gli impianti finali di trattamento di località Bucita di Rossano, gestito dalla società Ekrò Scarl, e di Calabra Maceri e Servizi spa, a Rende. Lo comunica la società Ecoross.



«Alla luce del disservizio - si legge in una nota - in atto dalla mattinata di oggi per motivazioni tecniche al momento non ufficializzate, Ecoross informa che potrebbero verificarsi disagi e rallentamenti, non imputabili all'azienda, nella raccolta dei rifiuti solidi urbani nei Comuni nei quali ha in gestione il servizio di Igiene Urbana: Corigliano Rossano, San Demetrio Corone, Scalea, Scala Coeli, Francavilla Marittima».