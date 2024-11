I Carabinieri Forestali di Reggio Calabria, in seguito ad un’attività di accertamento e controllo del sistema delle reti fognarie e dei sollevamenti delle acque reflue presso il Comune di Brancaleone, hanno proceduto al sequestro preventivo del depuratore comunale sito in località Pantano Grande e delle stazioni di sollevamento poste a servizio dell’impianto fognario.



I militari accertavano il completo stato di abbandono del sito: i quadri elettrici risultavano spenti, così come ogni parte meccanica ed elettrica dell’impianto. Da un controllo eseguito presso le singole stazioni di sollevamento si accertavano, inoltre, significativi sversamenti di liquami fognari non depurati in più aree dell’abitato di Brancaleone e sul relativo arenile, con evidente deturpamento delle spiagge e delle coste marine e compromissione della salubrità ambientale e della salute pubblica.



Accertata la violazione della normativa ambientale di settore, si è proceduto ad eseguire il sequestro preventivo del depuratore e degli impianti di sollevamento non funzionanti. Il sequestro è stato convalidato in data odierna dall’Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Locri.

Sono in corso i dovuti accertamenti di polizia giudiziaria al fine di individuare i responsabili circa le violazioni alla normativa ambientale contestate.