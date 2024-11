L’ondata di maltempo sta interessando diversi territori della Calabria. Nel Vibonese, nel centro costiero di Briatico, per via del forte vento alcune abitazioni hanno registrato danni ai tetti. Le raffiche hanno divelto la copertura di un'abitazione collocato lungo il centralissimo corso Regina Margherita. Buona parte del materiale usato per la coibentazione, è volato via finendo sulla strada. Tetti scoperchiati anche a Pizzo.

Sul posto sono giunti in mattinata i Vigili del fuoco per la rimozione dei pannelli e messa in sicurezza della carreggiata. Disagi anche nella zona delle Serre sulla strada denominata dei carbonari che collega Serra San Bruno a Soriano. La circolazione è interrotta a causa della caduta di alberi.

Vento e pioggia flagellano il Reggino: un morto a Reggio Calabria

Il forte vento, oltre ad avere provocato una vittima, sta causando danni in varie zone della città. Diversi sono stati gli alberi caduti per le strade in vari quartieri di Reggio. Il Museo archeologico nazionale, che ospita le statue dei Bronzi di Riace, è stato costretto a chiudere a causa dei danni causati alla recinzione del cantiere di piazza De Nava. Per motivi di sicurezza, infatti, è stata transennato il marciapiede antistante il museo, chiudendo la via d'accesso al Marrc. Il direttore e il personale hanno fatto uscire in sicurezza i visitatori presenti al Museo che riaprirà al pubblico quando le condizioni di sicurezza lo consentiranno. Sull'autostrada A2, nei pressi di Bagnara Calabra, un mezzo pesante si è ribaltato a causa del forte vento.

A causa del messaggio di allertamento diffuso dalla Protezione civile regionale, l'Amministrazione comunale di Reggio ha disposto per la giornata odierna e fino al cessare dell'emergenza maltempo, la chiusura di tutti i cimiteri cittadini.

Danni per il vento sulla costa tirrenica cosentina

Forti raffiche di vento stanno interessando da ore la fascia tirrenica cosentina e hanno provocato danni a Praia a Mare dove, comunque, non risultano persone ferite. Il muro di recinzione di una struttura balneare adiacente la passeggiata del lungomare colonnello Francesco Sirimarco è crollato. Secondo una prima ricognizione svolta dalle autorità cittadine risultano inoltre danni di varia entità alle strutture di almeno altri 10 stabilimenti balneari. Il vento ha provocato anche l'abbattimento di alcuni alberi. Uno, in particolare, cadendo, è finito contro l'ingresso dell'edifico delle Poste, posto di fianco al municipio. Fortunatamente in quel momento non c'erano persone nelle vicinanze. Altre piante sono state piegate o abbattute nelle località periferiche del comune rivierasco. Cadute di alberi si sono registrate già ieri sera, quando il vento forte ha sradicato due grossi fusti in centro.

Nel secondo caso, nei pressi di un giardinetto adiacente a piazza della Resistenza, sono state danneggiate alcune automobili. In conseguenza di questi episodi, il comune di Praia a Mare ha dato disposizioni alla Polizia locale di interdire la zona del viale della Libertà e consigliato alla cittadinanza di non sostare nei pressi di zone alberate.

Disagi alla circolazione ferroviaria

Il maltempo sta condizionando anche la rete ferroviaria calabrese, con ritardi e cancellazioni. Disagi sulla linea Reggio Calabria - Paola: circolazione rallentata dalle ore 11:44 per condizioni meteo critiche. Nell'ultimo aggiornamento delle ore 12:40, la circolazione dei treni risulta essere ancora rallentata, in corso l'intervento dei tecnici. La circolazione dei treni in direzione Reggio Calabria è impedita e viene regolata tramite l'utilizzo di altri binari. Mentre i treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti.

Problemi alla circolazione anche per quanto riguarda la linea Catanzaro Lido - Reggio Calabria: circolazione sospesa dalle ore 9:50 per condizioni meteo critiche. Nell'aggiornamento delle ore 11:30 la circolazione è ancora sospesa. Richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sempre lungo la stessa linea i treni InterCity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso. Il treno IC 562 Reggio Calabria Centrale (12:10) - Taranto (18:50) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. È stato attivato il servizio sostitutivo con bus per il treni Regionali tra Reggio Calabria Centrale e Melito di Porto Salvo.

A causa del forte vento Anas annuncia limitazioni al traffico sull'A2

A causa del forte vento, è provvisoriamente istituito il divieto di transito ai veicoli telonati, furgonati e caravan tra lo svincolo di Mileto della A2 “Autostrada del Mediterraneo” (km 370,500) e lo svincolo di Reggio Calabria dell'Autostrada A2 “Diramazione Reggio Calabria”, in entrambe le direzioni. Il personale Anas è presente sul posto per la gestione della viabilità.

A Reggio Calabria sospese manifestazioni e attività anche per la giornata di domani

L'Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che, in segno di cordoglio per la scomparsa del cittadino reggino colpito dalla caduta di un albero in via San Giuseppe, tutte le attività e le manifestazioni pubbliche già previste, sono sospese anche per la giornata di domani, domenica 21 maggio 2023. La decisione anche in considerazione del perdurare della forte ed eccezionale ondata di maltempo che sta investendo la Città di Reggio Calabria e che necessità di numerosi interventi di messa in sicurezza su tutto il territorio cittadino.