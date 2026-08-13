La temperatura tocca livelli molto elevati sulla costa. La rilevazione alle 12:15 di ieri fotografa il riscaldamento del Mediterraneo e gli effetti sugli equilibri dell’ecosistema

Il mare lungo le coste calabresi raggiunge temperature particolarmente elevate. A Cirella, sulla costa tirrenica cosentina, l’acqua ha raggiunto 31,8 °C nella giornata di ieri, secondo la rilevazione effettuata da Arpacal durante le attività di monitoraggio.

La misurazione è stata effettuata alle 12:15 del 12 agosto e fotografa una situazione che non riguarda soltanto il tratto di costa interessato dal rilevamento. Temperature marine così elevate si inseriscono infatti in una fase di forte riscaldamento che sta interessando vaste aree del Mediterraneo.

Acqua a 31,8 gradi: cosa significa per il mare

La temperatura dell’acqua non è soltanto un parametro legato al caldo estivo. È uno degli elementi che contribuiscono a determinare gli equilibri dell’ambiente marino e condizionano numerosi processi che avvengono nella colonna d’acqua.

Un mare particolarmente caldo può incidere sulla quantità di ossigeno disciolto, sul ricambio delle masse d’acqua e sulla struttura della colonna marina. Ma gli effetti riguardano soprattutto i cicli biologici degli organismi che vivono nell’ecosistema e il modo in cui l’ambiente marino reagisce agli apporti provenienti dalla terraferma.

Il dato registrato a Cirella diventa quindi anche un indicatore da osservare nel quadro più ampio delle condizioni del Mediterraneo e delle coste calabresi.

Il monitoraggio di Arpacal

È proprio attraverso rilevazioni periodiche, campionamenti e analisi che Arpacal segue l'evoluzione delle condizioni del mare. I dati raccolti direttamente lungo la costa permettono di costruire un quadro più preciso dei fenomeni in corso e di interpretarli alla luce degli altri parametri ambientali.

La misurazione di 31,8 °C a Cirella rappresenta dunque una fotografia puntuale, effettuata in uno specifico momento della giornata, ma assume particolare interesse in una fase caratterizzata da temperature marine elevate.

Monitorare il mare significa infatti non limitarsi a registrare quanto sia calda l’acqua, ma osservare come le variazioni delle condizioni ambientali possano riflettersi sull’intero ecosistema.

Con il Mediterraneo alle prese con temperature sempre più elevate, la raccolta sistematica dei dati diventa così uno strumento fondamentale per comprendere l'evoluzione dell'ambiente marino calabrese e individuare eventuali cambiamenti nel tempo.