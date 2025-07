Proseguono i controlli per individuare le cause di inquinamento marino. Le ultime novità sono state anticipate sui social dal governatore Roberto Occhiuto che ha spiegato: «Durante l’ispezione condotta oggi a Lamezia Terme per verificare le cause dello sversamento, è stata individuata una condotta fognaria gravemente compromessa, che trasporta i reflui verso il depuratore Deca. In presenza di pressione, la condotta danneggiata rilascia liquami non trattati direttamente nel torrente Bagni, con conseguente contaminazione del mare».

Il presidente della Regione ha poi aggiunto: «L’accaduto è stato segnalato alle autorità competenti, in particolare ai Carabinieri Forestali e al Comune. Nella giornata di domani effettueremo ulteriori rilievi, impiegando droni e Rov subacquei, per verificare l’eventuale presenza di altre fonti di inquinamento».

I controlli a tappeto, insomma, sono in corso e proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Ieri, in località Gizzeria, è stato rinvenuto un tubo tranciato, possibile segnale di uno scarico illecito. Anche su tale vicenda sono state avviate verifiche.