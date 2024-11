Il consigliere regionale vibonese ha scritto ai commissari del Comune di Ricadi

"Da notizie di stampa e dopo rilievi che ho personalmente effettuato, ho appreso che la rete depurativa del comune di Ricadi continua a manifestare importanti elementi di criticità.



Tale situazione sta destando notevoli allarmismi e numerose proteste da parte di turisti e operatori del settore turistico. In particolare mi è giunta notizia che la stazione di sollevamento dei reflui urbani situata a Santa Maria di Ricadi è ancora in preoccupante stato di manutenzione.



Proprio per questo ho ritenuto necessario, nella mia veste istituzionale e in primis da cittadino, chiedere delucidazioni, attraverso una lettera inviata ai commissari del comune di Ricadi, su come sono stati gestiti, o come verranno gestiti, i fondi messi in campo al fine di provvedere ai lavori necessari per l’efficientamento degli impianti.



Il comune di Ricadi infatti ha stipulato in data 3 luglio ’15 un’apposita convenzione con la Regione Calabria “Delibera di Giunta Regionale n: 182 del 03/06/2015. Programma di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani ricadenti nei comuni costieri della Regione”, convenzione finalizzata all’erogazione di un importo di euro 199.999,80 euro destinati appunto, alla manutenzione degli impianti".