Continua l’invasione di cinghiali nel Vibonese, con seri rischi per la pubblica incolumità, pericoli per gli automobilisti e danni alle colture ed agli agricoltori. Quasi quaranta cinghiali, fra adulti e cuccioli, hanno infatti attraversato la strada in località Cannalia nel territorio comunale di Polia. Per fortuna nessun incidente, ma tanto lo stupore di chi si è trovato a passare per tale strada.



L’emergenza cinghiali nel Vibonese, dunque, continua, nonostante gli appelli alle istituzioni da parte soprattutto degli agricoltori che si vedono distruggere ortaggi, piante e raccolti. L’immissione di cinghiali negli scorsi anni da parte della Provincia di Vibo in zone dove tali animali erano storicamente assenti, ai fini del ripopolamento per venire incontro alle esigenze venatorie dei cacciatori, ha causato danni enormi all’ambiente, vista la veloce riproduzione. Oggi si pagano le conseguenze di tali scelte sbagliate.



