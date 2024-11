Vi siete abituati ormai a questo anticipo di primavera? Avete per caso già fatto il cambio degli armadi? Male. La natura infatti, ha una buona memoria e nei prossimi giorni pare abbia tutte le intenzioni di riportare l'Italia ad una situazione meteo climatica più consona al mese di febbraio. Insomma, questo forzato ed anomalo anticipo di primavera, lascerà presto il testimone ad un perduto inverno, il quale, per effetto di un insidioso e graffiante attacco siberiano, ci farà dimenticare per un po' i tepori di questi giorni.



Il team del sito www.ilmeteo.it avvisa che i primi segnali di un cambiamento si avvertiranno già fra venerdì pomeriggio e la sera. Ma sarà proprio nel corso di sabato e domenica che il nostro Paese tornerà a fare i conti con il freddo. E che freddo! Prepariamoci a un trionfale ingresso di venti impetuosi e gelidi di origine russo siberiana. Sabato sarà sicuramente la giornata peggiore.



Venti gelidi e piogge su tutto il Sud, con rovesci intensi anche sulla Calabria. Attenzione ai forti venti di Maestrale con raffiche fino a 100 km orari, i quali provocheranno importanti mareggiate. Gran freddo su tutto il meridione con crollo termico anche di 10-15 gradi rispetto ad oggi e con temperature diurne spesso prossime allo zero.

L’instabilità perdurerà sulla regione anche domenica, almeno fino alla sera, mentre si manterranno ancora attivi i forti venti di tramontana con conseguenti condizioni climatiche decisamente più rigide rispetto a questi giorni.