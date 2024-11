Il caldo africano non molla la presa: nei prossimi giorni la colonnina di mercurio potrà anche superare i 40 gradi al Sud. Domani, 29 giugno, in Calabria, temperature previste tra 38 e 41°C su Valle del Crati e Sibaritide. Picchi compresi tra 40 e 42°C che si estenderanno anche sul Crotonese, sull'alto Catanzarese e nella Locride nella giornata di mercoledì 30. Venti in rotazione dai quadranti occidentali. Mari poco mossi. Questi i dati ripotati dal sito 3bmeteo.com.

L'anticiclone subtropicale è ormai da giorni protagonista incontrastato dello scenario meteorologico sul Mediterraneo e determina un lungo periodo improntato al caldo intenso. Dopo la moderata ed effimera flessione termica del weekend, ad inizio settimana le torride masse d'aria in afflusso dal Sahara algerino alimenteranno nuovi picchi di 43-45°C nelle aree interne della Sicilia (in particolare tra Ennese orientale, Piana di Catania e alto Siracusano) e valori diffusamente compresi tra 35 e 40°C su valli e pianure di Campania e Puglia.

Condizioni spiccatamente afose ed elevati indici di disagio corporeo sono attesi, anche tra la sera e la notte, lungo le coste e nei grandi centri urbani. La lunga avvezione d'aria calda - che probabilmente tenderà a smorzarsi tra il 2 e il 4 luglio a partire da Campania e Calabria tirrenica - si accompagnerà a cieli dal tipico aspetto lattiginoso per effetto delle ingenti concentrazioni di polveri desertiche in sospensione e a sterile nuvolosità stratiforme.