Il maltempo torna a preoccupare la Calabria. Nel primo pomeriggio di oggi la Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di allerta arancione fino alla giornata di domani per Cala 1, 2 e 3, vale a dire aree occidentali dal confine con la Basilicata fino alla provincia di Vibo Valentia. Sul resto della regione è prevista invece allerta gialla.



A determinare questo stato sono le abbondanti precipitazioni attese, ma soprattutto i forti venti che provocheranno intense mareggiate lungo le coste. Per questo le istituzioni invitano la popolazione a prestare massima attenzione soprattutto in prossimità dei litorali.



La situazione dovrebbe perdurare fino a lunedì, quando si prospetta un ritorno alla normalità che lascerà il posto a qualche annuvolamento per il giorno di Natale.