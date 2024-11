Da giovedì si prevede un generale aumento della nuvolosità a partire dai settori jonici cosentini e crotonesi per poi estendersi sul resto della regione

Il rinforzo dell'anticiclone su tutto il Mediterraneo sta apportando tempo stabile su tutta la nostra Regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Anticiclone che comunque sarà disturbato da locali correnti fresche da est che faranno mantenere le temperature sulle medie del periodo o localmente al di sotto. Ecco le previsioni per i prossimi 2 giorni:

Meteo mercoledì: la giornata di domani mercoledì 5 ottobre sarà caratterizzata da tempo stabile su tutta la Regione, con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Bel tempo anche lungo i litorali marini con cieli soleggiati da Praia a mare fino a Scilla e da Roseto Capo Spulico fino a Roccella. Qualche nuvola innocua nelle aree interne di Sila e Pollino ma senza comunque rischio di precipitazioni. Temperature stazionarie ovunque con valori massimi compresi tra i 22°C e i 24°C e valori minimi molto frizzantini e al di sotto dei 15°C. Venti moderati/forti da Nord lungo il settore jonico cosentino e crotonese, mentre saranno deboli altrove. Mari generalmente molto mossi l'alto Ionio, mossi o poco mossi i restanti mari.

Meteo giovedì: per la giornata di giovedì 6 ottobre ci attendiamo un generale aumento della nuvolosità a partire dai settori jonici cosentini e crotonesi fin dal mattino per poi estendersi nel corso della giornata sul resto della Regione. Nuvole che comunque saranno innocue e senza rischio di precipitazioni. Anche lungo i litorali avremo nuvole sparse soprattutto tra Roseto Capo Spulico e Isola Capo Rizzuto con cieli a tratti nuvolosi, mentre altrove i cieli si manterranno perlopiù poco o parzialmente nuvolosi. Temperature senza grandi variazioni con valori massimi ancora in media e compresi tra i 22°C e i 24°C. Venti ancora moderati su crotonese e cosentino jonico dai quadranti settentrionali, mentre altrove si manterranno perlopiù deboli. Mari generalmente mossi.