L’assessore Gallo: «Un risultato importante per l’agricoltura calabrese e per un comparto che svolge un ruolo essenziale anche nella tutela dell’ambiente e della biodiversità»

La Calabria compie un passo storico per il comparto apistico regionale e nazionale: è stata ufficialmente costituita Op Apica, la prima Organizzazione di produttori del miele in Calabria e la terza in Italia. Un traguardo significativo – si legge in una nota della Regione - che segna una nuova fase per la filiera apistica, fondata su collaborazione, qualità e valorizzazione del prodotto.

«Accogliamo con entusiasmo la nascita di Op Apica, sotto la presidenza di Francesco Fiorillo, perchè rappresenta – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo – un risultato importante per l’agricoltura calabrese e per un comparto che svolge un ruolo essenziale anche nella tutela dell’ambiente e della biodiversità. La decisione degli apicoltori di unirsi dimostra che il settore sta maturando una visione nuova, orientata all’aggregazione e alla crescita. È la direzione giusta per dare più forza ai produttori e maggiore valore alle eccellenze del territorio. La costituzione di Op Apica rappresenta, dunque, un passaggio significativo per l’apicoltura calabrese, aprendo una fase nuova basata su cooperazione, innovazione organizzativa e valorizzazione delle produzioni locali».